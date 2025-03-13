Премьер Польши призвал принять Турцию в ЕС 9 13.03.2025, 12:08

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Фото: Anadolu

Туск отметил роль Анкары в помощи Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил поддержку членству Турции в Европейском союзе во время совместной пресс-конференции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, сообщает TRT.

«Мы надеемся, что процесс вступления Турции в Европейский союз (ЕС) станет реалистичным и осязаемым процессом. Мы всегда поддерживали Турцию в этом отношении и будем поддерживать», — заявил Туск.

Польский премьер подчеркнул прочность основ сотрудничества между странами в сферах обороны и экономики, отметив схожесть исторического опыта обеих стран в борьбе за независимость.

Туск заявил о готовности сторон развивать отношения в оборонной сфере и стремлении увеличить объем торговли до 15 млрд долларов. Особое внимание было уделено восстановлению Украины, что, по словам премьера, открывает новые возможности как для польских, так и для турецких компаний.

Говоря о важности доверия между двумя странами, Туск отметил, что известно, что Турция и Польша «стремятся к справедливому миру» в Украине.

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