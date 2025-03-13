Все камеры на белорусских дорогах будут ловить не только за скорость

Все камеры на белорусских дорогах будут ловить не только за скорость15
- 13.03.2025, 12:07
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Появилась еще одна функция.
Теперь все камеры на белорусских дорогах начали параллельно со своей основной функцией отслеживать и автомобили без пройденного техосмотра. Такую информацию 12 марта распространила Гродненская Госавтоинспекция.
«Все камеры контроля скорости, а также камеры мониторинга по всей Беларуси теперь параллельно проверяют гостехосмотр автомобиля. Если его нет, делают автоматическое фото нарушения, а следом вам прилетит «письмо счастья» со штрафом», — говорится в заявлении Гродненской ГАИ.
Контроль за техосмотром с помощью дорожных камер в Беларуси ввели ещё в 2023 году, однако до недавнего времени эту функцию могли выполнять лишь отдельные камеры. В течение всего прошлого года компания «Белтелеком», которая отвечает за систему камер наружного наблюдения, «Белтехосмотр» и ГАИ разрабатывали алгоритм взаимодействия.
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