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Все камеры на белорусских дорогах будут ловить не только за скорость

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  • 13.03.2025, 12:07
  • 10,598
Все камеры на белорусских дорогах будут ловить не только за скорость

Появилась еще одна функция.

Теперь все камеры на белорусских дорогах начали параллельно со своей основной функцией отслеживать и автомобили без пройденного техосмотра. Такую информацию 12 марта распространила Гродненская Госавтоинспекция.

«Все камеры контроля скорости, а также камеры мониторинга по всей Беларуси теперь параллельно проверяют гостехосмотр автомобиля. Если его нет, делают автоматическое фото нарушения, а следом вам прилетит «письмо счастья» со штрафом», — говорится в заявлении Гродненской ГАИ.

Контроль за техосмотром с помощью дорожных камер в Беларуси ввели ещё в 2023 году, однако до недавнего времени эту функцию могли выполнять лишь отдельные камеры. В течение всего прошлого года компания «Белтелеком», которая отвечает за систему камер наружного наблюдения, «Белтехосмотр» и ГАИ разрабатывали алгоритм взаимодействия.

@charter97.org Водители в шоке: новые функции камер на дорогах Беларуси! #камеры #техосмотр #штрафы #дороги #беларусь #авто #проверка #новости ♬ оригинальный звук - Хартия97

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