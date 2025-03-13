В Москве Лукашенко ждет ловушка

В Москве Лукашенко ждет ловушка10
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 13.03.2025, 12:10
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Внешняя мишура не должна отвлекать от сути происходящего.
У Лукашенко сегодня тяжёлый день. Крайне вероятно, что в Кремль его попросили для участия в пресс-конференции.
Роль и слова, которые отвели Лукашенко, ему вряд ли понравятся. Острая риторика в отношении переговоров по Украине добьют имидж миротворца и обнулят шансы на самостоятельные игры с США.
Вырваться из этой ловушки на российской территории будет не просто сложно, но и опасно для жизни.
Внешняя мишура — оркестры и караулы — не должна отвлекать от сути происходящего.
Telegram-канал «Ник и Майк»