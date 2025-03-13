Cамолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве 6 13.03.2025, 13:05

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иллюстративное фото

В столице РФ находится и Лукашенко.

Самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа Gulfstream G650 приземлился в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиационные службы.

Борт вылетел из Катара, где Уиткофф 12 марта участвовал в переговорах между Израилем и ХАМАС по перемирию в секторе Газа.

За день до этого, 11 марта, Уиткофф был в составе американской делегации, встречавшейся с украинской в городе Джидда в Саудовской Аравии. По итогам этой встречи Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, предложенное США, а Вашингтон в обмен возобновил поставки оружия и обмен разведданными с Киевом, приостановленные ранее.

В Москве Уиткофф, как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, планирует провести встречу по мирному соглашению в Украине. По данным Bloomberg, Уиткофф собирается встретиться с Владимиром Путиным.

Отметим, в Москве находится и Лукашенко, куда он прилетел на встречу с Путиным.

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