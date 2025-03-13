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Ученые: Культура определяет цены продуктов

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  • 13.03.2025, 14:10
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Ученые: Культура определяет цены продуктов

Исследователи проанализировали 9200 ценников из 23 стран.

Культура влияет не только на поведение потребителей, но и на то, как формируются цены. Немецкие ученые выяснили, что способ установления цен — например, округление (10.00),небольшое снижение (9.99) или точное значение (9.87) — зависит от культурных особенностей общества. Работа опубликована в журнале Frontiers in Behavioral Economics (FBE).

Исследователи проанализировали 9200 ценников из 23 стран и выявили взаимосвязь между способом формирования цен и тремя культурными особенностями: индивидуализмом, стремлением избежать неопределенности и ориентацией на долгосрочную перспективу.

В индивидуалистических культурах, таких как Австралия, Канада и Нидерланды, чаще встречаются цены с круглым значением, так как они ассоциируются с высоким качеством. В этих странах небольшое снижение цены может восприниматься как сигнал о низком качестве. В странах с ориентацией на долгосрочную перспективу, таких как Германия, Испания и Эстония, также преобладает округление цен. Там это связано с тем, что такие цены вызывают доверие у потребителей.

В обществах, где стремятся к предсказуемости и стабильности, например в Греции, Португалии и Бельгии, наоборот, чаще используют цены с небольшим снижением, так как они ассоциируются с выгодой.

Понимание культурных различий в восприятии цен помогает компаниям адаптировать ценовую политику под ожидания покупателей в разных странах.

«Розничные сети сталкиваются с разными ожиданиями относительно цен», — отметил доктор Мейкель Солиман, соавтор исследования. — «Наши выводы помогают лучше понять эти ожидания и эффективнее выстраивать стратегии ценообразования».

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