Украина наградит бойцов полка Калиновского стальными крестами «За вашу и нашу свободу» 1 13.03.2025, 16:04

1,896

Белорусские добровольцы получат высшую коллективную награду Украины.

14 марта в День украинского добровольца на международном форуме «Единство и благодарность» высшими коллективными наградами Украины – стальными крестами «За вашу и нашу свободу» – наградят всех иностранных добровольцев, защищающих Украину, передает «Белсат».

В списке награждений иностранные добровольцы сил безопасности обороны Украины, ВСУ, сухопутных войск, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, добровольцы Нацгвардии, спецслужбы транспорта, а также отдела координации по вопросам прохождения воинской службы штаба командования.

Награды будут вручены белорусам из полка имени Кастуся Калиновского, бойцам Грузинского национального легиона, батальона имени шейха Мансура, легиона «Свобода России», бойцам Российского добровольческого корпуса, международного легиона ГУР и интернациональным легионом обороны Украины.

Кроме коллективных наград будут вручены не менее 35 индивидуальных наград отдельным воинам. Награды будут вручать герой Украины, генерал-майор Игорь Гордейчук, первый кавалер звезды «За мужество» Максим Царенко. Отдельным бойцам награды будут вручать командиры интернациональных и международных легионов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com