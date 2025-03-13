Reuters: Начался распад российской газовой империи 1 13.03.2025, 16:40

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«Газпром» станет символом катастрофической ошибки Путина.

Крупнейший российский газовый монополист «Газпром» оказался в глубоком кризисе, потеряв основной рынок сбыта в Европе, пишет Reuters. Компания терпит многомиллиардные убытки, сокращает сотрудников и даже вынуждена выставлять на продажу свои элитные офисные здания, включая роскошный комплекс в центре Санкт-Петербурга.

Европа больше не покупает российский газ

Еще 11 лет назад глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что Европа будет все больше зависеть от российского газа. Однако после вторжения России в Украину и международных санкций произошло обратное: Европа отказалась от российского газа, лишив «Газпром» ключевых доходов.

Теперь вместо развития бизнеса компания вынуждена распродавать активы, а элитное экспортное подразделение, некогда самый прибыльный сегмент «Газпрома», сократилось до нескольких десятков человек. По данным Reuters, оставшиеся сотрудники теперь занимаются лишь судебными разбирательствами с бывшими европейскими покупателями, которые требуют возмещения убытков и расторгнутых контрактов.

Распад империи: массовые увольнения и распродажа активов

Проблемы «Газпрома» не ограничиваются потерей европейского рынка. Внутри компании назревает кризис кадров – тысячи сотрудников могут потерять работу.

Руководство уже одобрило увольнение 1500 рабочих мест в головном офисе и небоскребе «Лахта-центр», который является главным символом «Газпрома» в Санкт-Петербурге. Работников заставляют доказывать свою необходимость в компании, предоставляя презентации о том, почему их не стоит увольнять. «Газпром» рассматривает возможность продажи элитных объектов недвижимости, в том числе роскошного комплекса в центре Санкт-Петербурга, который еще недавно символизировал амбиции России в газовом секторе.

«Газпром» – крупнейшая жертва санкций

Санкции Запада нанесли колоссальный удар по «Газпрому». Эксперты считают, что компания теперь находится в глубоком кризисе, а лишившись европейского рынка, она уже не сможет восстановиться.

Европа полностью отказалась от российского газа в пользу альтернативных поставщиков из США, Катара и Норвегии. В Китае «Газпром» не может компенсировать потери: цены ниже, а объемы поставок недостаточны для спасения компании. Судебные процессы с европейскими компаниями могут обернуться новыми многомиллиардными потерями.

Россия проиграла газовую войну

«Газпром» был одним из главных инструментов влияния Кремля на Европу, но теперь Россия окончательно утратила этот рычаг давления. Компания теряет доходы, увольняет сотрудников, продает активы и остается без будущего. Крах «Газпрома» – еще один удар по российской экономике, которая разрушается под давлением санкций и неспособности найти новых покупателей на свой газ.

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