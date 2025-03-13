Врач развеял популярный миф об артрите 1 13.03.2025, 18:28

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Медики долгое время заблуждались.

По словам британского терапевта Александра ван Туллекена, основным фактором, приводящим к артриту, является не износ суставов, а избыточный вес. Слова эксперта приводит издание Daily Mirror.

Специалист отметил, что для остеоартрита характерны такие симптомы, как припухлость, ограниченность движений и болезненные ощущения в суставах. Принято утверждать, что это заболевание возникает потому, что с годами ткани суставов теряют эластичность и способность к восстановлению.

«Ранее мы считали, что причиной артрита является износ суставов, и некоторые люди придерживаются этой точки зрения по сей день. Однако это всего лишь миф, который я хочу развеять. Мы не должны воспринимать колени как структуры, подверженные неумолимому износу», — отметил доктор ван Туллекен.

Врач подчеркнул, что остеоартрит действительно чаще встречается у пожилых людей. Однако основной причиной его развития является лишний вес, а также генетическая предрасположенность, травмы и неправильное питание, а не количество прожитых лет.

Терапевт отметил, что людям с остеоартритом не нужно бояться оставаться подвижными. Напротив, врач посоветовал начать регулярно заниматься физической активностью и выполнять упражнения, которые помогут укрепить суставы.

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