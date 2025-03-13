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Путин выступил против идеи прекращения огня в Украине на 30 дней

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  • 13.03.2025, 19:04
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Путин выступил против идеи прекращения огня в Украине на 30 дней

Диктатор РФ выдвинул ряд условий.

Диктатор России Владимир Путин заявил, что не готов прекратить боевые действия на 30 дней. Правитель РФ якобы хочет «долгосрочного мира». Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко.

«Мы согласны с предложением прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса», — сказал Путин, отвечая на вопрос, как он оценивает предложение США о прекращении огня.

По его словам, для украинской стороны было бы хорошо добиться перемирия на 30 дней. «И мы за [перемирие], но есть нюансы, — добавил Путин. — Что мы будем делать с участком вклинения [ВСУ] в Курской области? Что будет с теми [солдатами ВСУ], кто остался в Курской области? Мы их просто выпустим, что ли? Как будет складываться ситуация на линии соприкосновения — 2000 километров, мы почти везде наступаем. Кто определит, где и кто нарушил возможное прекращение огня? В эти 30 суток Украине продолжат поставлять оружие, сохранится принудительная мобилизация? Как будут решать вопросы верификации, как нам гарантируют, что ничего такого не будет?»

Все эти вопросы, считает Путин, требуют обсуждения, в том числе, возможно, с президентом США Дональдом Трампом. «Сама по себе идея правильная, и мы безусловно ее поддерживаем, но есть вопросы, которые нам надо обсудить», — добавил он.

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