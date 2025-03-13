Путин выступил против идеи прекращения огня в Украине на 30 дней 12 13.03.2025, 19:04

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Диктатор РФ выдвинул ряд условий.

Диктатор России Владимир Путин заявил, что не готов прекратить боевые действия на 30 дней. Правитель РФ якобы хочет «долгосрочного мира». Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко.

«Мы согласны с предложением прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса», — сказал Путин, отвечая на вопрос, как он оценивает предложение США о прекращении огня.

По его словам, для украинской стороны было бы хорошо добиться перемирия на 30 дней. «И мы за [перемирие], но есть нюансы, — добавил Путин. — Что мы будем делать с участком вклинения [ВСУ] в Курской области? Что будет с теми [солдатами ВСУ], кто остался в Курской области? Мы их просто выпустим, что ли? Как будет складываться ситуация на линии соприкосновения — 2000 километров, мы почти везде наступаем. Кто определит, где и кто нарушил возможное прекращение огня? В эти 30 суток Украине продолжат поставлять оружие, сохранится принудительная мобилизация? Как будут решать вопросы верификации, как нам гарантируют, что ничего такого не будет?»

Все эти вопросы, считает Путин, требуют обсуждения, в том числе, возможно, с президентом США Дональдом Трампом. «Сама по себе идея правильная, и мы безусловно ее поддерживаем, но есть вопросы, которые нам надо обсудить», — добавил он.

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