Польские F-16 будут патрулировать воздушное пространство над странами Балтии 1 13.03.2025, 20:17

С 1 апреля.

С 1 апреля Польша будет патрулировать воздушное пространство стран Балтии. Об этом 13 марта заявил глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камиш, которого цитирует ведомство.

По его словам, для этого Польша задействует четыре самолета F-16 и 150 своих военных, которых направят в Литву.

«Это наш вклад в солидарность и союзническую защиту неба над странами Балтии», – сказал министр.

Патрулирующая миссия продлится до 31 июля.

Также он рассказал о совместной со странами Европейского союза охране Балтийского моря.

«По нашей просьбе создали «Балтийскую стражу» – операцию НАТО, в которой мы участвуем вместе. Мы размещаем наши подразделения, защищаем наши территориальные воды и действуем в районе Балтийского моря», – пояснил чиновник.

Кроме того, Косиняк-Камыш призвал польских производителей оружия увеличить свои производства.

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