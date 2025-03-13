Польские F-16 будут патрулировать воздушное пространство над странами Балтии

Польские F-16 будут патрулировать воздушное пространство над странами Балтии1
- 13.03.2025, 20:17
С 1 апреля.
С 1 апреля Польша будет патрулировать воздушное пространство стран Балтии. Об этом 13 марта заявил глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камиш, которого цитирует ведомство.
По его словам, для этого Польша задействует четыре самолета F-16 и 150 своих военных, которых направят в Литву.
«Это наш вклад в солидарность и союзническую защиту неба над странами Балтии», – сказал министр.
Патрулирующая миссия продлится до 31 июля.
Также он рассказал о совместной со странами Европейского союза охране Балтийского моря.
«По нашей просьбе создали «Балтийскую стражу» – операцию НАТО, в которой мы участвуем вместе. Мы размещаем наши подразделения, защищаем наши территориальные воды и действуем в районе Балтийского моря», – пояснил чиновник.
Кроме того, Косиняк-Камыш призвал польских производителей оружия увеличить свои производства.