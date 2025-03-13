В Испании нашли останки неизвестного ранее вида древнего человека 5 13.03.2025, 20:24

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Возможно, это ранее неизвестный вид Homo.

Ученые обнаружили в Испании окаменевшие лицевые кости возрастом примерно 1,1–1,4 млн лет. Возможно, это останки ранее неизвестного вида в эволюционной линии человека, пишет BBC.

Окаменелости нашли в пещере Сима-дель-Элефанте недалеко от города Бургос. Она представляет собой самое раннее человеческое лицо Западной Европы, идентифицированное на сегодняшний день.

Исследователи назвали владельца этих костей Пинком, в честь группы Pink Floyd.

Анатомия лица Пинка оказалась более примитивной, чем у Homo antecessor — вида, обитавшего в Западной Европе около 850 тысяч лет назад, средняя часть лица которого напоминала облик современных людей.

Пинк обладал более выступающей и массивной средней частью лица, чем Homo antecessor, и в чем-то напоминал, а где-то отличался от Homo erectus, который сегодня считается первым видом человека, мигрировавшим из Африки.

Исследователи заявили, что найденных костей недостаточно, чтобы сделать вывод о принадлежности Пинка к новому виду древнего человека, но считают такую возможность вполне реальной.

Пока что находку классифицировали как Homo affinis erectus в знак признания ее сходства с некоторыми чертами Homo erectus.

«Эти находки открывают новое направление исследований в изучении эволюции человека в Европе, поскольку вводят нового игрока в раннем заселении Европы», – отметила археолог Роза Угет из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции.

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