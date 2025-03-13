CША ужесточили санкции против российских банков и нефти 13.03.2025, 23:37

2,786

Полные блокирующие санкции начали действовать в отношении двеяти российских банков.

США не стали продлевать генеральную лицензию, которая позволяла проводить часть сделок через попавшие под санкции российские банки, сообщает Fox News со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа.

По словам собеседника Fox, этот шаг является частью переговорной тактики Трампа с целью добиться прекращения войны в Украине.

Отныне полные блокирующие санкции, без исключений, начали действовать в отношении 9 российских банков: это ВЭБ, Сбербанк, ФК «Открытие», ВТБ, Совкомбанк, Альфа-банк, Росбанк, банк «Зенит» и банк «Санкт-Петербург». Это же решение распространяется на ЦБ РФ и Национальный клиринговый центр — ключевую расчетную структуру Московской биржи.

До 12 марта этим банкам было разрешено проводить сделки в долларах, связанные с оплатой российских энергоносителей. Решение администрации Трампа о непродлении лицензии приведет к тому, что европейские страны больше не смогут покупать нефть в РФ без риска санкций, сказал источник Fox News.

Официальный представитель Минфина США подтвердил Reuters, что срок выданной 10 января лицензии истек. По словам источника Fox, Белый дом намерен продолжать политику санкций, чтобы добиться прекращения боевых действий в Украине.

Ранее в четверг правитель РФ Владимир Путин де-факто отверг предложение о немедленном 30-дневном перемирии в Украине, которое ранее на этой неделе Киев согласовал с США.

По словам Путина, хотя Россия в целом «согласна» прекратить огонь, существуют «нюансы».

«Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться? Тогда возникает вопрос, как будут решаться вопросы контроля, верификации. Как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Контроль как будет организован?» — перечислил Путин.

По словам источников Reuters, Кремль уже передал США список требований для перемирия, которые описаны максимально широко и повторяют прежние: это отказ Украины от членства в НАТО, соглашение о недопущении размещения иностранных войск на ее территории и международное признание аннексии Крыма и четырех украинских регионов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com