ЕС продлил санкции против российских олигархов, сломив сопротивление двух стран 6 14.03.2025, 14:05

4,402

В Bloomberg раскрыли подробности.

Государства-члены Европейского Союза согласились продлить санкции в отношении россиян, включая ряд миллиардеров. Венгрия и Люксембург отказались от требований исключить Михаила Фридмана.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам осведомленных источников, сделка, которая продлит санкции на шесть месяцев, была достигнута после того, как три имени были исключены из списка по просьбе Будапешта.

Люксембург усилил давление в последнюю минуту с целью исключения из списка магната Михаила Фридмана, но он останется под санкциями, сообщили источники на условиях анонимности.

Подобные продления сроков, связанные с вторжением России в Украину, были в основном обычным делом на протяжении нескольких лет, но Венгрия начала блокировать их после победы президента США Дональда Трампа в ноябре.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пророссийский политик, который также является близким союзником Трампа, создал проблему из-за расширения режима санкций против России в начале этого года, прежде чем отступить в последнюю минуту. На этот раз Венгрия изначально настаивала на исключении восьми имен.

Венгрия, в частности, требовала исключить из списка Фридмана.

Фридман - один из самых известных бизнесменов России, заработавший миллиарды в банковском деле, нефти и розничной торговле. Он и его деловой партнер Петр Авен одержали неожиданные победы в апреле прошлого года в суде общей юрисдикции ЕС, который постановил, что ЕС ошибочно включил их в список в 2022 году. Суд заявил, что не представил достаточных доказательств их тесных связей с Путиным. Победа олигархов стала самым серьезным ударом по режиму санкций ЕС против России с момента вторжения.

Но они остаются под вторым решением ЕС о санкциях в 2023 году из-за их бизнеса на России. Латвия подала апелляцию на первое решение в пользу олигархов, в то время как Фридман и Авен оспаривают второе решение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com