Это была катастрофа для РФ Александр Коваленко

14.03.2025, 15:21

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Александр Коваленко

Пропагандистам еще предстоит момент отрезвления.

По российским пропагандистским площадкам разносят оды и пафосные репортажи — насколько прорыв российских войск в Суджу по газопроводу уникальная и высокоэффективная операция

И это звучит крайне неоднозначно на фоне того гвалта, который стоял среди так называемых z-военкоров относительно того, что операция Труба завершилась полным провалом и катастрофой.

Между тем, у меня появилась очень интересная информация для оценки результативности этой операции, а именно — представление к награждению участников операции прорыва в Суджу.

Согласно имеющейся информации, к награждению разной степени достоинства подано представление на 112 участников операции. Причем, учитываются не только участвовавшие в забеге по трубе, но и офицерский состав, организовавший этот забег и группы обеспечения.

И, на мой взгляд, это одновременно как очень странная цифра, так и весьма многословная.

В трубу загнали более 800 человек

Дело в том, что накануне был опубликован репортаж посвященный этой «героической» операции, в котором командир ДРШБр Восток с позывным Зомби (бывший командир 3-го штурмового отряда ЧВК Вагнер) рассказывал о том, что в трубу загнали более 800 человек, то есть — более батальона.

А 12 марта, глава российского генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, в ходе его визита в Курскую область, о том, что в операции с проходом по трубе в Судже участвовали более 600 российских военнослужащих, в составе подразделений Ветераны, Ахмат, 11-я ОШБр, 72-й МСД и 30-й МСП.

Вопрос: как так получается, что участники операции называют одни цифры, командование другие, а к награждению представлены третьи, причем, повторюсь, часть награждаемых — это те, кто непосредственно по трубе не полз?

Так же, накануне российский пропагандист Сладков публиковал видео с командиром роты 60-й ОДШБр Ветер в месте одного из входов в трубу, на котором командир, без какой-то эйфории и восхищения происходящим, а наоборот, унынием и нежеланием, рассказывает о рисках задохнуться.

Сейчас же в сети все чаще публикуются фото и видео того, как из трубы вывозят тела именно тех, кто в ней задохнулся.

Открытым остается вопрос — сколько осталось в трубе участников операции Поток, если по одним источникам их было более 800, по другим более 600, награды вживую получат 112, а на видео с выходом подразделений из трубы мы нигде не увидим количества более взвода?

Также, пару слов об уникальности и эффективности этой операции.

Операция Поток стала прорабатываться три недели назад и началась тогда, когда украинская сторона перестала получать разведданые от США, а логистика с украинскими подразделениями в Курской области значительно ухудшилась, что стало причиной отвода украинских войск. То есть, операция Поток началась тогда, когда об отводе украинских войск уже было принято решение в Генштабе ВСУ и под прикрытием арьергарда они отходили южнее. Иными словами, смысла на тот момент в проведении операции Поток не было никакого!

В целом, прорыва в Суджу могло и не быть по трубе, потому как генералу Александру Лапину, командующему ГВ «Север» предлагалась высадка десанта с вертолетов. В операции предлагали задействовать 2−3 звена вертолетов Ми-8, с возможностью десантирования от 150 до 250 человек, и звена прикрытия ударными вертолетами Ми-28Н. Подлетное время к месту высадки, с учетом 15 километров трубы, около 2−3 минут.

Но Александр Лапин отказался от десантной операции, не захотев рисковать вертолетами, выбрав вариант с трубой и начав ее, когда она уже толком и не нужна была…

Думаю, после волны эйфории, среди российских пропагандистов все же наступит момент отрезвления и от тех фактов, что будут подниматься на поверхность, вместе с задохнувшимися в трубе, в ужас придут самые аморальные ретрансляторы лжи режима.

Александр Коваленко, «Телеграм»

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