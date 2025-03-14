Financial Times: В ЕС придумали, как положить конец «шантажу» Венгрии 1 14.03.2025, 16:47

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Ситуация может достичь апогея в июле.

Решительное нежелание Будапешта продлить ряд санкций ЕС против России в последние дни привело к активизации обсуждений среди государств-членов потребности того, чтобы лишить Венгрию права голоса при принятии ключевых решений, сообщает Financial Times.

В публикации говорится, что накануне послы ЕС целый день дискутировали с послом Венгрии в Брюсселе, который выставлял жесткий ультиматум – вычеркнуть из санкционного списка российского олигарха Михаила Фридмана и еще семерых человек. В противном случае Будапешт угрожал отказаться поддержать продление части антироссийских санкций еще на полгода.

Столкнувшись с возможностью того, что около двух тысяч подсанкционных лиц, в том числе Владимир Путин, могут быть освобождены от санкций из-за венгерского вето, 26 послов согласились исключить трех человек из списка. Об исключении еще одной фамилии договорились неделей ранее.

В конце концов, по данным источников, санкции было решено продлить на шесть месяцев.

Но последняя попытка Венгрии шантажировать остальные страны, чтобы получить преимущества для Кремля, довела терпение других столиц до предела.

«Многие чиновники снова открыто обсуждают возможность применения против Венгрии процедуры, предусмотренной статьей 7 – ядерного варианта лишения страны-члена права голоса, – но при этом полностью осознают политические вызовы и последствия такого шага», – говорится в публикации.

Между тем, если Венгрия повторит свой шантаж в июле, когда будут принимать решение о продлении экономических санкций против России, включая замораживание государственных росактивов в Европе, решимость государств ЕС принять меры против Будапешта может достичь апогея.

Непродление санкций могло бы фактически разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ. По оценкам, речь могла идти о примерно 60 млрд евро размороженных средств или несколько больше.

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