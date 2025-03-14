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ВСУ подрезали плацдарм россиян на Харьковщине

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  • 14.03.2025, 20:12
  • 2,176
ВСУ подрезали плацдарм россиян на Харьковщине

Успешную операцию провели в районе реки Оскол.

Силы обороны Украины добились локальных успехов на востоке Харьковщины в районе Двуречной, выбив захватчиков ВС РФ из населенного пункта Фиголевка, уменьшив таким образом российский плацдарм, сформированный на правом берегу реки Оскола, информируют наблюдатели украинского проекта DeepState в своем телеграм-канале.

«Украинские военные отбросили противника из Фиголевки», — пишут аналитики.

Стоит напомнить, что село Фиголовка (Фиголевка, на старых картах - Фоголёвка) находится севернее Двуречной, на левом берегу реки Верхняя Двуречная. Оно было захвачено российскими военными зимой 2025-го года.

Также известно, что ВС РФ наступали на Фиголевку из Новомлынска, где смогли сформировать плацдарм, переправившись через реку Оскол на лодках.

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