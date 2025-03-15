Бывший политзаключенный из Лиды умер спустя несколько месяцев после освобождения 15.03.2025, 10:10

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Валентин Ивановский

Валентину Ивановскому было 48 лет.

Правозащитникам стало известно о смерти бывшего политического заключенного — жителя Лиды Валентина Ивановского. Как сообщает Dissidentby, мужчина умер спустя три месяца после освобождения.

Валентин Ивановский — житель Лиды, задержанный в июле 2022 года по ч.1 ст. 368 УК (Оскорбление Лукашенко). По итогам судебного процесса его приговорили к двум годам лишения свободы. Наказание мужчина отбывал в колонии в Новополоцке (ИК-1).

В мае 2024 года Валентин Ивановский вышел на свободу, но через три месяца его не стало — мужчина умер в августе того же года. Об этом стало известно только сейчас.

Причина смерти неизвестна. Валентину Ивановскому было 48 лет.

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