Бывший политзаключенный из Лиды умер спустя несколько месяцев после освобождения
- 15.03.2025, 10:10
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Валентину Ивановскому было 48 лет.
Правозащитникам стало известно о смерти бывшего политического заключенного — жителя Лиды Валентина Ивановского. Как сообщает Dissidentby, мужчина умер спустя три месяца после освобождения.
Валентин Ивановский — житель Лиды, задержанный в июле 2022 года по ч.1 ст. 368 УК (Оскорбление Лукашенко). По итогам судебного процесса его приговорили к двум годам лишения свободы. Наказание мужчина отбывал в колонии в Новополоцке (ИК-1).
В мае 2024 года Валентин Ивановский вышел на свободу, но через три месяца его не стало — мужчина умер в августе того же года. Об этом стало известно только сейчас.
Причина смерти неизвестна. Валентину Ивановскому было 48 лет.