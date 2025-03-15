ВСУ нанесли удар по технике россиян на Новопавловском направлении 15.03.2025, 17:05

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Вооружение оккупантов превратилось в хлам.

Пилоты ударных дронов ВСУ уничтожили важное вражеское вооружение на Новопавловском направлении. Техника россиян стала мишенью для украинских сил.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».

На Новопавловском направлении украинские пилоты ударных дронов батальона беспилотных систем точно попали во вражескую технику.

Уничтожены самоходная артиллерийская установка (САУ), миномет, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и несколько гаубиц, что значительно ослабило боевую способность оккупантов в этом районе.

Благодаря мастерству пилотов, вражеское вооружение и техника были превращены в демилитаризованный хлам.

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