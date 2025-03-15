ВСУ нанесли удар по технике россиян на Новопавловском направлении
- 15.03.2025, 17:05
- 1,982
Вооружение оккупантов превратилось в хлам.
Пилоты ударных дронов ВСУ уничтожили важное вражеское вооружение на Новопавловском направлении. Техника россиян стала мишенью для украинских сил.
Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».
На Новопавловском направлении украинские пилоты ударных дронов батальона беспилотных систем точно попали во вражескую технику.
Уничтожены самоходная артиллерийская установка (САУ), миномет, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и несколько гаубиц, что значительно ослабило боевую способность оккупантов в этом районе.
Благодаря мастерству пилотов, вражеское вооружение и техника были превращены в демилитаризованный хлам.