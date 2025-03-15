Больше 100 тысяч человек вышли на антиправительственный протест в Белграде 15.03.2025, 21:05

1,678

Фото РТС/Игор Топаловић

Демонстранты несут плакаты с надписью «Ему конец!» и скандируют «Поднимайся!»

На площади Славия и перед парламентом в центре Белграда собрались многотысячные колонны протестующих, передает RTS.

По оценкам сербского МВД, в акции принимает участие 107 тыс. человек.

Протестующие выступают против президента страны Александра Вучича. Они несут плакаты с надписью «Ему конец!» и скандируют «Поднимайся!», сообщает CP24. Протестующие жгут пиротехнику, дымовые шашки и взрывают петарды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com