Больше 100 тысяч человек вышли на антиправительственный протест в Белграде
- 15.03.2025, 21:05
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Демонстранты несут плакаты с надписью «Ему конец!» и скандируют «Поднимайся!»
На площади Славия и перед парламентом в центре Белграда собрались многотысячные колонны протестующих, передает RTS.
По оценкам сербского МВД, в акции принимает участие 107 тыс. человек.
Протестующие выступают против президента страны Александра Вучича. Они несут плакаты с надписью «Ему конец!» и скандируют «Поднимайся!», сообщает CP24. Протестующие жгут пиротехнику, дымовые шашки и взрывают петарды.