В Беларуси изменились правила отслеживания авто без техосмотра 12 16.03.2025, 9:29

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«Письма счастья» пойдут массовым потоком.

Тысячи видеокамер, установленных по всей Беларуси для наблюдения за дорогами, улицами и дворами, с 12 марта «научились» выявлять в автоматическом режиме автомобили без пройденного техосмотра. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Гродненской области, пишет Smartpress.by.

«Все камеры контроля скорости, а также камеры мониторинга по всей Беларуси теперь параллельно проверяют гостехосмотр автомобиля и, если его нет, делают автоматическое фото нарушения, а следом вам прилетит «письмо счастья» со штрафом», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Гродненской области.

При первом таком нарушении предусмотрено предупреждение. В случае, если оно не будет исправлено, владельца автомобиля оштрафуют на 0,5 базовой величины (21 рубль). За повторное нарушение в течение года штраф вырастет до двух базовых (до до 84 рублей).

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