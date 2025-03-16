Лукашенко занервничал из-за картофельного переполоха 13 16.03.2025, 11:12

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Куда и почему пропала белорусская картошка?

За год картофель в Беларуси подорожал почти на 32%, даже несмотря на то, что цены регулируются. А инфляция, по мнению властей, составляет всего 5,2%.

Простые белорусы жалуются, что в магазинах снизилось и количество картофеля, а его качество оставляет желать лучшего.

Почему дорожает белорусская картошка? Откуда взялся дефицит? На эти и другие вопросы «Еврорадио» отвечают эксперты.

«Урожая хоть и хватает, но по цифрам он впритык»

Повышение цен на картофель — это результат вмешательства в ценообразование, считает политик и блогер Александр Кнырович.

— Как мы помним, в приказном порядке запретили рост цен. И то, что на бумаге выглядело гладко, вылилось в напряжение на внутреннем рынке.

Я напомню, когда Беларусь была картофельным краем в начале 70-х, мы выращивали чуть более 13 миллионов тонн картошки, три года назад — около четырех миллионов, а в прошлом году всего чуть более трёх миллионов.

Кнырович отмечает, что по заявлениям властей, цены на картошку в Беларуси не могут расти более, чем на 3% в год.

— Естественно, это никак не сочеталось с реальностью, потому что цены растут на всё: на семена, на топливо, на удобрение и самое главное — растёт белорусская зарплата. Это всё закладывается в себестоимость.

Фермеры, которые выращивают более 75% всего картофеля в Беларуси, сильно сократили посевные площади. В результате — урожая хоть и хватает, чтобы обеспечивать белорусов, но по цифрам — впритык.

Именно поэтому та картошка, которая выкладывается на прилавках в магазинах, имеет «некондиционный вид», говорит Кнырович.

— Действия государства по регулированию ценообразования должны приводить к дефициту. Вряд ли это приведёт к острой недостаче картофеля в магазинах, всё-таки Беларусь потребляет менее миллиона тонн (при урожае в три тонны), поэтому технически должно хватить, но качество может быть не очень хорошим.

Очевидно, что в странах с рыночным формированием цен таких катаклизмов не наблюдается.

«Производство картофеля в Беларуси совсем невыгодное»

Старшая научная сотрудница аналитического центра BEROC Анастасия Лузгина считает, что причиной резкого роста цен на картошку стал дисбаланс спроса и предложения.

— Предложение на картошку в прошлом году очень сильно снизилось из-за небольшого урожая. А небольшим он был из-за регулирования цен. Картошку в Беларуси выращивают как государственные хозяйства, так и фермерские.

И логично, фермеры смотрят на выгоду. С учетом жесткого регулирования цен, производство картофеля в Беларуси совсем невыгодное, ну и получается, производители отреагировали и уменьшили своё производство.

По словам Анастасии Лузгиной, повышение цен на картофель и его дефицит также связан со спросом со стороны России, поскольку в Беларуси он стоит намного дешевле.

Будут ли цены снижаться?

Экспертка уверена, что стоимость картошки снизится к лету, так как цены имеют сезонный характер.

— Но если брать годовые данные, например август к августу, то здесь уже зависит от выгоды для производителей. Потому что если они опять будут не заинтересованы в этом, то нужно будет снова завозить импортный картофель.

Картофельный переполох

28 февраля Лукашенко во время совещания по новой системе регулирования цен жестко прошёлся по чиновникам и отдельное внимание уделил высоким ценам на картошку.

— Выстроили систему так, что импорт выгоднее завозить в торговлю, чем продавать свое. Не так? Это же бардак! Какое это регулирование, это коррупция. Какому импортеру, который из Египта или России, Казахстана завозит товар, вы хотели подыграть? Докажите мне, что он вам не заплатил чего-то, на лапу не положил. Я, конечно, не собираюсь вас упрекать в том, что вам давали взятки за это, но, извините, это подозрение, — говорил политик.

Напомним, Лукашенко поручил правительству разработать «справедливую» политику ценообразования, по его мнению, она выглядит так:

— Если крестьянин что-то производит, почему мы ему должны указывать, где и по какой цене он должен продавать продукцию. Пусть продает. Но он должен помнить, что это он произвел, а люди, которые с ним рядом, они это покупают. И они должны иметь возможность купить эту продукцию, — сказал Лукашенко.

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