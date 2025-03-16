На Марсе обнаружили самые яркие признаки древней жизни 16.03.2025, 15:37

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Специалисты NASA раскрыли подробности.

Марсоход Perseverance обнаружил минеральные отложения, которые могут более уверенно свидетельствовать о древней микробной жизни на Марсе. Об этом заявили специалисты NASA на конференции по лунным и планетарным наукам, пишет Nature.

Данные из доклада ученых стали первой публичной презентацией открытия, о котором NASA заявляли в июле 2024 года. По словам планетологов, это один из самых весомых признаков марсианской жизни.

У породы камня, который собрал марсоход, интересный химический состав — исследователи считают, что он может быть связан с деятельностью микроорганизмов. Сам камень Perseverance взял для анализа в кратере Джезеро, где он приземлился в 2021 году для поиска признаков марсианской жизни. Эоны назад (геологи называют эоном период, состоящий из нескольких эр) в этом кратере было озеро, которое могло быть благоприятным для жизни. В русле реки, которая когда-то в него впадала, образовался тот самый камень.

На нем обнаружили темные «леопардовые пятна» и «маковые пятна», которые могут быть остатками марсианской микробной активности, — такие пятна производят микробы на земле, объясняют ученые.

Однако пока свои заявления они сопровождают оговорками — такие следы могли образоваться и без помощи живых организмов, если бы порода была сильно нагрета. При этом исследователи не думают, что пятна произошли по этой причине. Мелкозернистая порода камня говорит о том, что она не была нагрета и перекристаллизирована. Если ее температура действительно оставалась низкой, исследования моделирования показывают, что пятна могли бы легко образоваться, если бы на это влияли живые вещества, сказал на конференции геобиолог из Техасского университета A&M Майкл Тайс.

Однако подтвердить это можно будет только после того, как образцы породы доставят с марсохода на Землю и ученые проведут «массу сложных лабораторных, полевых и модельных исследований». NASA планировало получить 30 таких образцов, однако миссия очень дорогая — по первоначальным оценкам, это будет стоить до 11 миллиардов долларов. Из-за этого агентству пришлось пересматривать разработку плана по доставке материала на Землю.

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