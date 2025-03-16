Белорусские таможенники: Латвия закрыла границу 18 16.03.2025, 16:55

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Фотография с камеры наблюдения на пограничном переходе Григоровщина

Выставлены специальные заградительные щиты.

Государственный таможенный комитет (ГТК) сообщил: 16 марта с 14:00 Латвия прекратила оформлять транспорт в пункте пропуска «Григоровщина».

Движение грузовиков и легковушек остановлено как на въезд в Беларусь, так и на выезд из страны. Выставлены специальные заградительные щиты.

В ГТК уточнили: пока очередей в этом направлении нет.

«Вместе с тем сложившаяся ситуация может спровоцировать обратную картину», – отметили в ведомстве.

Напомним, что «Григоровщина» – единственный действующий пункт пропуска на белорусско-латвийской границе.

Фотография с камеры наблюдения на пограничном переходе Григоровщина

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