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Белорусские таможенники: Латвия закрыла границу

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  • 16.03.2025, 16:55
  • 23,112
Белорусские таможенники: Латвия закрыла границу
Фотография с камеры наблюдения на пограничном переходе Григоровщина

Выставлены специальные заградительные щиты.

Государственный таможенный комитет (ГТК) сообщил: 16 марта с 14:00 Латвия прекратила оформлять транспорт в пункте пропуска «Григоровщина».

Движение грузовиков и легковушек остановлено как на въезд в Беларусь, так и на выезд из страны. Выставлены специальные заградительные щиты.

В ГТК уточнили: пока очередей в этом направлении нет.

«Вместе с тем сложившаяся ситуация может спровоцировать обратную картину», – отметили в ведомстве.

Напомним, что «Григоровщина» – единственный действующий пункт пропуска на белорусско-латвийской границе.

Фотография с камеры наблюдения на пограничном переходе Григоровщина
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