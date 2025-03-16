Зачем Лукашенко еще одна АЭС? 2 16.03.2025, 21:07

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Электроэнергии в Беларуси и так с избытком.

Лукашенко несколько дней подряд говорит об еще одной атомной электростанции в Беларуси. Мол, ее можно построить на востоке страны, чтобы поставлять энергию в Брянскую и другие области России, а также «в новые регионы». Эти планы прокомментировала «Белсату» экономист Анастасия Лузгина.

13 марта Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Кремле попросил, чтобы «Росатом» построил в Беларуси вторую АЭС, написало издание «КоммерсантЪ».

Позже пресс-служба российской корпорации сообщила РБК, что Лукашенко говорил о «новых атомных мощностях», и этот вопрос «взяли в проработку»:

«Ждем от белорусских коллег технического уточнения: нужен ли дополнительный, третий энергоблок на площадке Островецкой АЭС, или новая АЭС в другом районе».

Похоже, такое «техническое уточнение» прозвучало 14 марта во время речи Лукашенко в верхней палате российского парламента – Совете Федерации. Диктатор высказался за новую атомную электростанцию:

«Мы можем ее построить на наших восточных границах. Если что – Брянская и другие области, и «новые регионы» России мы можем обеспечить электричеством».

Примечательно, что Лукашенко назвал оккупированные территории Украины так, как их называют в России.

Впрочем, Лукашенко, вероятно, и сам не уверен на 100%, что вторая АЭС действительно нужна, так как сказал:

«Насчет второй станции мы вчера обсуждали. Если будет большая потребность в Беларуси в атомной энергии, в целом по электричеству, ну, будем строить. Если нет – зачем строить?»

Такой же вопрос возник у экономиста исследовательского центра BEROC Анастасии Лузгиной. В комментарии «Белсату» она напомнила, что не оправдались планы экспорта энергии с Островецкой АЭС, и такая же судьба может постигнуть также вторую станцию:

,«Власть рассчитывает, что электроэнергия будет поставляться в Россию, однако есть вопрос, насколько россияне в этом заинтересованы. Мы знаем опыт первой АЭС, и там планы экспорта электроэнергии не осуществились».

Доля энергии с Островецкой станции сейчас – около 40% от общего электропроизводства Беларуси. Потребление электричества в нашей стране растет, власти непосредственно связаны с этим, однако сейчас его избыток.

«С первой АЭС возникает вопрос по поводу излишков производимой электроэнергии и строительство второй станции на самом деле вызывает вопросы. Вероятно, ставку делают на то, что будут развиваться какие-то дополнительные энергоемкие проекты, возникают идеи сделать Беларусь привлекательной для майнинга криптовалют, что очень энергозатратно. То есть придумываются такие вещи, чтобы увеличить энергопотребление», – подчеркивает Лузгина.

Она нашла объяснение, почему Лукашенко так носится с идеей второй АЭС. Такой крупный инвестиционный проект – это дополнительные деньги для белорусской экономики и вклад в рост ВВП:

«Строительство новой АЭС – очень крупный инвестпроект, он будет отражаться в росте ВВП, что вписывается в рамки государственной политики. Плюс в Беларусь, конечно же, поступит кредит, то есть дополнительные финансовые ресурсы».

Кстати, новый кредит на вторую АЭС еще больше усилит зависимость Беларуси от России. Как раз сегодня Совет Федерации одобрил отсрочку по возврату долгов Москве на $800 млн. Минск должен был вернуть этот кредит с процентами еще в прошлом году, теперь же придется расплачиваться в 2031–2036 годах.

По словам Лузгиной, такая мера позволит сохранить сейчас золотовалютные резервы, но возврат денег ложится бременем на плечи следующих поколений.

«Риск в том, что Россия – главная страна, которая предоставляет эти внешние ресурсы, и это усиливает экономическую зависимость Беларуси от России», – подытожила собеседница «Белсата».

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