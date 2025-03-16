Z-блогер: Китай поддерживает Украину 1 16.03.2025, 21:21

Везде желто-синие флаги.

Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова рассказала, что ее соратник не смог договориться о поставках оборудования для российских дронов, потому что повсюду встречал украинские флаги и надписи «Слава Украине», пишет «Диалог».

«Пропагандисты уже давно твердили о «дружественных отношениях» между Москвой и Пекином, однако реальность оказалась иной. Китайский бизнес дает понять, на чьей он стороне, а попытки Кремля наладить военные поставки все чаще наталкиваются на открытую демонстрацию поддержки Украины», — пишет украинское издание.

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