закрыть
17 марта 2025, понедельник, 15:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский разрешил отправлять ВСУ в другие страны

10
  • 17.03.2025, 13:34
  • 3,018
Зеленский разрешил отправлять ВСУ в другие страны
Владимир Зеленский

Президент Украины подписал соответствующий закон.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства в период действия военного положения. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

«В период действия военного положения подразделения ВСУ в определенном законодательством Украины порядке могут направляться в другие государства и находиться на территории таких государств с целью осуществления мер, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности», – говорится в документе.

В законе также отмечено, что во время действия военного положения решение о направлении подразделений ВСУ в другое государство принимает президент и передает в Верховную Раду на одобрение. Вместе с этим он представляет информацию о:

— задачах и общей численности подразделений,

— типе и составе вооружения и военной техники,

—подчиненности, сроках пребывания и порядке их продления,

— порядке замены личного состава подразделений и порядке их содержания.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Битвы, которые нас выбирают
Битвы, которые нас выбирают Гарри Каспаров
Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип