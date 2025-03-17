Зеленский разрешил отправлять ВСУ в другие страны

Зеленский разрешил отправлять ВСУ в другие страны10
- 17.03.2025, 13:34
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Президент Украины подписал соответствующий закон.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства в период действия военного положения. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.
«В период действия военного положения подразделения ВСУ в определенном законодательством Украины порядке могут направляться в другие государства и находиться на территории таких государств с целью осуществления мер, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности», – говорится в документе.
В законе также отмечено, что во время действия военного положения решение о направлении подразделений ВСУ в другое государство принимает президент и передает в Верховную Раду на одобрение. Вместе с этим он представляет информацию о:
— задачах и общей численности подразделений,
— типе и составе вооружения и военной техники,
—подчиненности, сроках пребывания и порядке их продления,
— порядке замены личного состава подразделений и порядке их содержания.