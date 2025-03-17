Белоруска хотела оформить визу, но потеряла 1900 рублей 17.03.2025, 13:58

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Для посредника история закончилась уголовным делом.

Женщина обратилась к посреднику, который обещал помочь с регистрацией на подачу визы и подготовкой документов. Но закончилась история уголовным делом, пишет Onliner.

В милиции рассказали подробности инцидента. В середине января 61-летняя жительница Сморгони нашла в интернете человека, который согласился помочь ей зарегистрироваться на подачу визы и оформить необходимые документы. Свои услуги консультант оценил в 1900 рублей — эту сумму белоруска перевела незнакомцу.

К оговоренному сроку документы так и не были готовы. Женщина написала консультанту с вопросами, но на связь он так и не вышел. Тогда потерпевшая обратилась в Сморгонский РОВД. В итоге СК возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

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