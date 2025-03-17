«Брестское пиво» ушло в банкротство по заявлению налоговой 17.03.2025, 17:54

Предприятие на протяжении трех лет работало с убытком.

Примечательно, что это не первая процедура банкротства для «Брестского пива». Так, предприятие находилось в санации с 2014 года, пока в августе 2020-го его не купила структура Multi Group армянского бизнесмена Гагика Царукяна, пишет officelife.media.

Тогда группа получила 89,73% акций брестского завода за 6,6 млн рублей. Кроме того, по условиям сделки инвестор должен был в течение 10 лет вложить в предприятие не менее 25 млн рублей. Средства планировали направить на модернизацию производства, а также на пополнение оборотных средств.

В ноябре 2022 года «Брестское пиво» запустило новую линию по розливу безалкогольных и энергетических напитков и заключило контракт с российской компанией на их розлив под ее брендами.

Несмотря на это, предприятие так и не смогло стать прибыльным. По данным единого портала финансового рынка, в 2023 году «Брестское пиво» сработало с убытком в 5,43 млн рублей. Примечательно, что его размер оказался меньше, чем годом ранее, когда убыток предприятия составил 7,9 млн рублей. Также за пару лет у предприятия четыре раза менялся директор.

В начале 2024 года «Вечерний Брест» писал со ссылкой на градоначальника Сергея Лободинского, что неоднократные заверения о радужных перспективах не реализуются.

Уже в апреле 2024 года «Брестское пиво» начало искать нового инвестора в России и опубликовало рекламное интервью с тогдашним директором предприятия Ярославом Требухом. Потенциальным инвесторам предлагали создать на базе завода «кластер национальных напитков высокого качества». Тогда потенциал стоимости нового актива оценивался в $100 млн, а инвестору обещали выход на чистую прибыль в размере $30 млн в год. Размер инвестиций оценивали в $150 млн исходя из стоимости аналогичных проектов конкурентов.

В июле 2024 года «Брестское пиво» заинтересовало российского бизнесмена и девелопера Андрея Ковалева. Он хотел купить 50% доли в предприятии и планировал расширить линейку продукции брестского пивкомбината пивом под собственными торговыми марками: «Гребневское» и «Ковалевское». Состоялась ли сделка, не сообщается. Office Life отправил запрос бизнесмену, но так и не получил комментарий.

В итоге 17 марта 2025 года Экономический суд Брестской области возбудил дело об очередном банкротстве «Брестского пива». Заявление о его банкротстве подала инспекция Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району Бреста.

По данным ведомства, предприятие три года работало с убытком, а объем текущих денежных поступлений не позволяет в установленные сроки исполнить обязательства по платежам в бюджет, а также выполнить другие платежные обязательства. При этом общая задолженность «Брестского пива» перед бюджетом составляет порядка 6,5 млн рублей.

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