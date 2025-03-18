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Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США

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  • 18.03.2025, 11:37
Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США
Си Цзиньпин

Глава КНР должен приехать в Вашингтон в «недалеком будущем».

Президент США Дональд Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин вскоре посетит Вашингтон, сообщает Bloomberg.

Во время заседания правления в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди Трамп сообщил, что «ключевые лица из числа подчиненных председателя КНР» и сам Си прибудут в Вашингтон в «недалеком будущем». Точную дату и другие подробности он не раскрыл.

14 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон и Пекин пока не согласовывали каких-то определенных сроков встречи между Трампом и Цзиньпином, но она состоится «на определенном этапе».

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что представители США и Китая обсуждают возможный «саммит ко дню рождения» в июне, на котором два лидера, у которых день рождения в середине месяца, встретятся впервые после возвращения Трампа в Белый дом.

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