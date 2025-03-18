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Кремль рассказал об итогах переговоров Путина и Трампа

  • 18.03.2025, 21:31
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Кремль рассказал об итогах переговоров Путина и Трампа

Диктатор РФ выставил президенту США ряд требований.

Ключевым условием перемирия в Украине диктатор РФ Владимир Путин назвал полное прекращение иностранной военной помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Кремля по итогам телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 18 марта.

«Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его решения политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву», – говорится в заявлении.

Также там отмечается, что российская сторона очертила «ряд существенных моментов», касающихся обеспечения полного прекращения огня по всей линии боевого столкновения. Речь шла, в частности, о приостановлении мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ.

Российский диктатор также заявил президенту США, что 19 марта состоится обмен пленными между РФ и Украиной в формате 175 на 175.

Сообщается, что в разговоре лидеры стран затронули и судьбу остающихся в Курской области подразделений ВСУ. «В связи с недавним обращением Дональда Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права», — говорится в заявлении.

Для достижения урегулирования войны в Украине стороны создадут экспертные группы.

Также сообщается, что Дональд Трамп поддержал идею Путина организовать матчи между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

После вступления Дональда Трампа в должность президента США это уже второй телефонный разговор с Путиным. Новая беседа длилась более двух часов. Предыдущий разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля.

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