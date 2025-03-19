«За пару дней мы потратили чью-то половину зарплаты в Беларуси» 5 19.03.2025, 8:58

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Минчанка рассказала, во сколько ей обошлось внеплановое лечение в частном медцентре.

Девушка попала на срочный прием в частный медцентр и за два дня потратила половину «чьей-то зарплаты в Беларуси». При этом впереди у нее новые анализы, прием врача и, возможно, дополнительные расходы. В TikTok минчанка поделилась, почему выбрала платную медицину и во сколько ей уже обошлось лечение. Внимание на ролик обратил CityDog.

По словам anfisafedoruk, вечером в субботу ей резко стало плохо. Тогда она была на съемках и в 20.00 начала обзванивать частные клиники, чтобы срочно попасть к врачу. В итоге ей удалось записаться на последний прием в один из медцентров. Правда, белоруска не уточнила, в какую именно клинику обратилась за помощью.

@anfisafedoruk Сколько я потратила на походы по врачам и лечение 💊 в Минске? | больше обо мне в тгк: анфисёнок; инсте: wfisaw; fedoruk_fam ♬ оригинальный звук - tg/inst - wfisaw

Во время осмотра девушке сделали УЗИ, несколько диагностических процедур, а после была консультация врача. За все это пришлось заплатить 122 рубля. После визита в клинику она сразу же сходила в аптеку, чтобы купить назначенные лекарства — они обошлись в 86 рублей.

На следующий день, в воскресенье, ей нужно было сдать анализы. В обычной поликлинике, по ее словам, это было бы невозможно сделать из-за выходного дня, поэтому она снова пошла в частный центр. За анализы она отдала 108 рублей.

Позже выяснилось, что один анализ она не сдала, и ей пришлось доплатить 17 рублей. В этот же день минчанка прошла еще одно обследование, которое не успели сделать в субботу, — оно стоило 60 рублей.

После диагностики врач назначил ей несколько препаратов, которые не входили в изначальный список. Новые лекарства обошлись в 50 рублей, а также девушке рекомендовали витамины для «поддержания организма». За них она отдала 40 рублей.

Общий счет за лечение

По словам минчанки, ей пришлось потратить 428 рублей, но лечение пока не завершено. Она утверждает, что еще предстоит дождаться результатов анализов, пройти повторный прием у врача и, возможно, скорректировать лечение. Белоруска предполагает, что потратит как минимум еще половину этой суммы.

Девушка призналась, что могла бы обратиться в госполиклинику, но в таком случае ей «пришлось бы ждать очереди на прием, обследования и анализы». По ее словам, «нервы и здоровье дороже», поэтому она выбрала частную клинику, несмотря на высокую стоимость услуг.

Она также отметила, что и в частных центрах есть свои недостатки, но главный плюс — быстрая запись и оперативные результаты анализов.

«За пару дней мы потратили чью-то половину зарплаты в Беларуси. Возможно, в итоге выйдет и больше», — подытожила минчанка.

Дорогое ли это лечение?

Пользователи в комментариях под видео разделились на два лагеря: одни уверены, что можно было сходить в обычную поликлинику, другие считают, что «здоровье дороже» и ждать в очередях не выход.

«Можно просто обратиться не в поликлинику, а в приемный покой больницы либо вызвать скорую. И консультация, и анализы, и обследования, и рекомендации», — mr.

«Некуда деньги девать? Анализы в поликлинике готовы в этот же день к вечеру, биохимия — через три дня. Если нужно срочно УЗИ, то меня лично гинеколог взяла за руку и завела туда, если угроза», — leona.

«Вызвали «скорую» бесплатно, обследовали бы за выходные бесплатно со всеми анализами», — Елена.

«Платная медицина — это удобно, но дорого», — Олеся.

«Нормальная сумма, поэтому и делают медстраховки, либо бесплатная медицина, но и со страховкой вам придется медикаменты самой покупать», — mk.

«Сыну при игре зимой попали мячом в голову, примерно часов в десять ночи. Сказал, что голова болит, — обратились в приемный покой Могилевской детской больницы. В регистратуре сказали, что в 17 лет нам нужно во взрослую, предложили вызвать для сына скорую помощь и отвезти в приемный покой уже клинической больницы. От скорой отказались, по направлению поехали сами. Приняли нас быстро, буквально в течение получаса, сделали анализ крови, КТ головы, все бесплатно и быстро — и анализы, и консультация, выбор есть всегда», — Nike.

«Стоп! А зарегистрироваться в поликлинике по месту жительства? Этим уже не пользуются? Это же Беларусь — рай бесплатной медицины!» — Марина.

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