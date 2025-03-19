В Минске заметили огромную очередь скорых возле детской больницы 4 19.03.2025, 12:39

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Медики заявили о всплеске респираторных заболеваний.

В сети появилось видео с очередью машин скорой помощи в детскую инфекционную больницу. Согласно информации автора, вечером на прошлой неделе очередь на госпитализацию растянулась на несколько часов. Что стало причиной ажиотажа, разбирались «Минск-Новости».

На видео видно, что в очереди стоят не только служебные автомобили медиков, но и машины посетителей, которые привезли детей на госпитализацию самостоятельно.

Все дело в сезонном подъеме заболеваемости, который в этом году сместился с января на конец февраля.

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