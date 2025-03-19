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Министр обороны Германии отверг требование Путина прекратить военную помощь Украине

  • 19.03.2025, 13:06
Министр обороны Германии отверг требование Путина прекратить военную помощь Украине
Борис Писториус

Условие Кремля неприемлемо.

Владимир Путин «играет в игры» с Украиной, требуя прекратить военную и разведывательную поддержку Запада. Это условие неприемлемо.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает The Guardian.

«Мы видим, что атаки на гражданскую инфраструктуру нисколько не ослабли в первую ночь после этого якобы новаторского, замечательного телефонного разговора» между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сказал Писториус в телевизионном интервью, которое цитирует AFP.

Министр также назвал «неприемлемым» настойчивое требование Кремля о том, что «ключевым условием» мира должно стать полное прекращение западной военной и разведывательной поддержки х вооруженных сил Украины.

«Это очень прозрачно», - сказал Писториус, добавив, что Путин стремится помешать сторонникам Киева «и дальше поддерживать Украину и дать ей возможность реально защитить себя, если произойдет новое нападение, во время или после прекращения огня».

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