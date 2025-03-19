Министр обороны Германии отверг требование Путина прекратить военную помощь Украине
- 19.03.2025, 13:06
Условие Кремля неприемлемо.
Владимир Путин «играет в игры» с Украиной, требуя прекратить военную и разведывательную поддержку Запада. Это условие неприемлемо.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает The Guardian.
«Мы видим, что атаки на гражданскую инфраструктуру нисколько не ослабли в первую ночь после этого якобы новаторского, замечательного телефонного разговора» между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сказал Писториус в телевизионном интервью, которое цитирует AFP.
Министр также назвал «неприемлемым» настойчивое требование Кремля о том, что «ключевым условием» мира должно стать полное прекращение западной военной и разведывательной поддержки х вооруженных сил Украины.
«Это очень прозрачно», - сказал Писториус, добавив, что Путин стремится помешать сторонникам Киева «и дальше поддерживать Украину и дать ей возможность реально защитить себя, если произойдет новое нападение, во время или после прекращения огня».