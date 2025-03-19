The Economist: Украина прорвала фронт в Белгородской области 1 19.03.2025, 15:11

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ВСУ продвинулись вглубь РФ на 12 км.

Украинские военные совершили дерзкий рейд на несколько километров вглубь Белгородской области России. Как сообщает издание The Economist со ссылкой на свои источники, операция готовилась три недели и направлена на создание буферной зоны, а также на укрепление позиций Украины перед продолжающимися переговорами о перемирии. Операция подтверждена западными и российскими источниками.

Корреспондент The Economist Оливер Кэррол сообщил, что украинские силы уже находятся на территории России и продолжают движение, расширяя новый участок фронта.

По его информации, Украина намерена не только нанести удар по российской военной инфраструктуре, но и создать зону безопасности на границе, которая должна защитить Сумскую и Харьковскую области от будущих атак.

Российские военные Telegram-каналы первыми сообщили о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область.

В частности, близкий к российским спецслужбам канал «ВЧК-ОГПУ» передал информацию о боевых действиях в районе приграничной деревни Графовка (Краснояружское направление). По данным их источников, за ночь российская армия потеряла минимум четыре тяжелые боевые машины: одну БМП уничтожил украинский дрон на марше, еще три были сожжены на «скрытых позициях» в лесу.

На месте много раненых среди российских военнослужащих, а небо заполнили рои украинских FPV-дронов. Российские войска были вынуждены запрашивать поддержку вертолетов.

Украина действует на упреждение

Совет национальной безопасности и обороны Украины объяснил, что активные действия ВСУ стали вынужденным ответом на концентрацию российских войск у границ в Белгородской области и деятельность диверсионных групп.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, прямо не подтвердил факт операции, но подчеркнул: Украина видит угрозы с территории России, включая подготовку ударов по Сумской, Харьковской и Запорожской областям, и добавил, что Киев не позволит России безнаказанно реализовывать эти планы.

Укрепление позиций на переговорах

Рейд в Белгородскую область стал для Украины не только военной операцией, но и сильным политическим сигналом. Создание буферной зоны и открытие нового участка фронта существенно укрепляют позиции Киева в переговорах о перемирии, демонстрируя готовность Украины действовать решительно и навязывать собственные условия, а не играть по российским правилам.

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