Археологи нашли древнюю усыпальницу неизвестного египетского царя 1 19.03.2025, 18:16

иллюстративное фото

Возраст объекта составил около 3600 лет.

Международная команда археологов нашла гробницу неизвестного царя в ходе раскопок в древнем некрополе египетского города Абидос. Возраст объекта составил около 3600 лет. Информация об открытии опубликована на официальном сайте министерства туризма и древностей (MTA) республики.

По словам специалистов, хозяин усыпальницы правил во время Второго переходного периода (1640–1540 гг. до н. э.).

Второй переходный период был временем политической нестабильности в Египте: север страны контролировали гиксосы (группа семитских народов), а юг — местные египетские цари. Абидос, где была найдена гробница, вероятно, находился под властью египетского правителя.

Гробница, расположенная на глубине около семи метров, состоит из известняковой погребальной камеры, покрытой сводами из глиняного кирпича. Изначально высота камеры достигала пяти метров.

Имя царя, которому принадлежала гробница, остается загадкой: оно было записано на оштукатуренных стенах, но грабители древности повредили иероглифы, сделав их нечитаемыми.

Ученые отметили, что охотники за сокровищами полностью разграбили захоронение, не оставив ни мумии, ни саркофага. Однако археологи продолжают исследовать территорию, надеясь найти другие королевские захоронения той же эпохи, которые помогут раскрыть личность этой особы.

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