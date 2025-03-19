В Красноярском крае РФ начался масштабный паводок
- 19.03.2025, 18:41
Десятки затопленных домов.
В Красноярском крае России на фоне неожиданного потепления реки вышли из берегов. Подтоплены сотни домов. Больше всех пострадал город Минусинск с населением около 70 тысяч жителей. Там местная администрация ведёт эвакуацию жителей пострадавших кварталов в пункты временного размещения, движение транспорта по мостам и по улицам, затронутым бедствием, остановлено, сообщает «Радио Свобода».
Паводок вызван резким повышением температуры с обычной для этого региона зимней до +10 - +15 градусов Цельсия и таянием снега. На реке Минусинка размыта земляная насыпь. На место вылетела аэромобильная группировка МЧС России в количестве 50 сотрудников и восьми единиц техники.
Страдают не только жилые дома. О помощи попросил приют для бездомных животных «Новая жизнь», сообщив, что «собаки по колено в воде». О пострадавших людях пока нет информации.
По прогнозам метеорологов, паводок может продолжаться. Его следующая волна ожидается в третьей декаде апреля, после вскрытия ото льда Енисей и Ангары.