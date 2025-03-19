закрыть
19 марта 2025, среда, 21:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли напал вооруженный мужчина

  • 19.03.2025, 20:46
  • 1,334
На штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли напал вооруженный мужчина

Что известно.

У здания ЦРУ в Лэнгли проводится масштабная полицейская операция по задержанию вооруженного человека, который подошел к воротам, ведущим на территорию штаб-квартиры и начал выкрикивать угрозы, размахивая при этом огнестрельным оружием. Об этом сообщают New York Post и The Mirror.

К району происшествия прибыл полицейский спецназ, перекрывший территорию, прилегающую к комплексу ЦРУ. Также здесь находится и группа полицейских саперов.

Поступающие с места инцидента сообщения противоречивы. По словам представителя правоохранительных органов, на которого ссылаются несколько телеканалов, ни выстрелов, ни пострадавших, в настоящее время нет. По данным The Mirror, однако, очевидцы говорят о том, что слышали выстрелы. В настоящее время, по данным газеты, полицейские пытаются вести переговоры с вооруженным человеком.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма Гарри Каспаров