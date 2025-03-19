На штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли напал вооруженный мужчина 19.03.2025, 20:46

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Что известно.

У здания ЦРУ в Лэнгли проводится масштабная полицейская операция по задержанию вооруженного человека, который подошел к воротам, ведущим на территорию штаб-квартиры и начал выкрикивать угрозы, размахивая при этом огнестрельным оружием. Об этом сообщают New York Post и The Mirror.

К району происшествия прибыл полицейский спецназ, перекрывший территорию, прилегающую к комплексу ЦРУ. Также здесь находится и группа полицейских саперов.

Поступающие с места инцидента сообщения противоречивы. По словам представителя правоохранительных органов, на которого ссылаются несколько телеканалов, ни выстрелов, ни пострадавших, в настоящее время нет. По данным The Mirror, однако, очевидцы говорят о том, что слышали выстрелы. В настоящее время, по данным газеты, полицейские пытаются вести переговоры с вооруженным человеком.

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