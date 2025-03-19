Трамп предложил Зеленскому передать АЭС в собственность США 13 19.03.2025, 21:01

5,028

Вашингтон считает, что такой шаг мог бы стать «лучшей защитой» энергетической инфраструктуры Украины.

Американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским в среду, 19 марта, предложил передать украинские АЭС в собственность США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Как заявила Левитт, президент США обсудил с Зеленским украинское электроснабжение и атомные электростанции.

«Он сказал, что США могли бы быть очень полезными в обеспечении работы этих станций. Если бы США владели этими станциями, это было бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор 19 марта. Ранее Дональд Трамп в соцсети The Truth Social сообщил, что разговор с Владимиром Зеленским был «очень хорошим».

По словам президента США, значительная часть разговора основывалась на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, которые состоялись между ним и Трампом 18 марта, «с целью согласования запросов и потребностей России и Украины».

Агентство Bloomberg со ссылкой на собеседника, знакомого с деталями переговоров, написало, что Зеленский во время телефонного разговора с Трампом согласился с предложением прекратить атаки по российской энергетике.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com