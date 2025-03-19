Инфляция в еврозоне сократилась до 2,3 процента 19.03.2025, 21:06

Самая низкая инфляция — во Франции, Ирландии и Финляндии.

Рост потребительских цен в странах еврозоны в феврале замедлился до 2,3%. Европейское статистическое ведомство в Люксембурге в среду, 19 марта, слегка скорректировало свою первоначальную оценку этого показателя в связи с оказавшимся ниже ожидавшегося уровнем инфляции в Германии - 2,6% вместо 2,8%.

Вместе с тем он по-прежнему выше, чем заданный Европейским центробанком целевой показатель на уровне 2,0%. При этом наиболее низкие темпы инфляции среди стран евро зафиксирован во Франции (0,9%), Ирландии (1,4%) и Финляндии (1,5%), самые высокие - в Эстонии (5,1%), Хорватии (4,8%) и Бельгии (4,4%). Во всем Евросоюзе данный показатель составил 2,7%.

Особенно сильно возросли в странах Еврогруппы цены на услуги (3,7%), а также на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия (2,7%). В свою очередь цены на энергоносители поднялись лишь на 0,2 процента, что стало причиной снижения общих темпов инфляции.

Еще в январе потребительские цены в еврозоне увеличились на 2,5% в сравнении с тем же месяцем 2024 года. Евростат использует иные методы подсчета показателей инфляции, чем Федеральное статистическое ведомство Германии. В Висбадене ранее сообщили, что инфляция в феврале составила 2,3%.

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