Трамп пообещал помочь Украине с дополнительными Patriot
- 19.03.2025, 21:08
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Об этом сообщили в Белом доме.
Американский президент Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сотрудничать с ним в поиске систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.
Об этом сообщили в Белом доме по итогам разговора президентов США и Украины.
Как рассказали в Белом доме, во время телефонного разговора лидеры согласились, что «Украина и Америка будут продолжать работать вместе, чтобы достичь реального прекращения войны», а также, что под руководством Трампа «можно достичь длительного мира».
Отмечается, что Зеленский попросил дополнительную систему противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, в частности комплексы Patriot.
«Президент Трамп согласился сотрудничать с ним, чтобы найти то, что доступно, в частности в Европе», – заявили в Белом доме.
Также американский президент «полностью проинформировал» Зеленского о своем разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным.
«Они обсудили ситуацию в Курской области и договорились тесно обмениваться информацией между своими оборонными ведомствами по мере развития ситуации на поле боя», – добавили в Белом доме.