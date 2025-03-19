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Трамп пообещал помочь Украине с дополнительными Patriot

  • 19.03.2025, 21:08
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Трамп пообещал помочь Украине с дополнительными Patriot

Об этом сообщили в Белом доме.

Американский президент Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сотрудничать с ним в поиске систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.

Об этом сообщили в Белом доме по итогам разговора президентов США и Украины.

Как рассказали в Белом доме, во время телефонного разговора лидеры согласились, что «Украина и Америка будут продолжать работать вместе, чтобы достичь реального прекращения войны», а также, что под руководством Трампа «можно достичь длительного мира».

Отмечается, что Зеленский попросил дополнительную систему противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, в частности комплексы Patriot.

«Президент Трамп согласился сотрудничать с ним, чтобы найти то, что доступно, в частности в Европе», – заявили в Белом доме.

Также американский президент «полностью проинформировал» Зеленского о своем разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным.

«Они обсудили ситуацию в Курской области и договорились тесно обмениваться информацией между своими оборонными ведомствами по мере развития ситуации на поле боя», – добавили в Белом доме.

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