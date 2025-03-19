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Трамп отверг одно из требований Путина для прекращения огня в Украине

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  • 19.03.2025, 21:13
  • 7,342
Трамп отверг одно из требований Путина для прекращения огня в Украине

США отказались прекращать разведпомощь Украине.

Вашингтон продолжит предоставлять Украине разведывательную информацию оборонительного характера. Об этом заявили в Белом доме после телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее Владимир Путин в беседе с американским лидером настаивал на прекращении западной военной поддержки Киева, включая передачу разведданных.

Кроме того, как сообщили в Белом доме, Зеленский обратился к Вашингтону с просьбой о дополнительной поставке систем противовоздушной обороны, в частности ЗРК Patriot. В ответ Трамп пообещал рассмотреть этот вопрос.

Американский президент в ходе беседы высказал мнение, что если США будут владеть объектами энергетики в Украине, то это станет для них «лучшей защитой» от обстрелов со стороны России. Также, по словам Трампа, Вашингтон готов оказать украинской стороне помощь в управлении электрическими и ядерными станциями.

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