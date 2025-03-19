Белый дом заявил о «фантастических» переговорах Зеленского и Трампа 19.03.2025, 21:23

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Рубио и Уолц подготовили заявление по итогам переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга в среду, 19 марта, зачитала заявление по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Заявление подготовили госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц.

Как сказано в заявлении, президенты провели «фантастический» телефонный разговор. Зеленский поблагодарил Трампа за продуктивное начало работы американской и украинской делегаций в Джидде и отметил, что встреча значительно помогла в работе по завершению войны. Зеленский также поблагодарил Трампа за поддержку со стороны США, особенно за ракеты Javelin. Лидеры согласились, что Украина и США будут вместе работать над достижением настоящего завершения войны, и что продолжительный мир может наступить под лидерством Трампа.

Трамп проинформировал Зеленского о своем разговоре с Путиным и ключевых темах переговоров. Они обсудили ситуацию в Курской области и договорились, что оборонные команды будут тесно делиться информацией.

Зеленский попросил у президента США дополнительные системы ПВО для защиты гражданских, в частности, ЗРК Patriot, и Трамп согласился вместе работать над поиском имеющихся систем, «в частности в Европе».

Президенты согласовали частичное прекращение огня по объектам энергетики. Технические команды встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы обсудить распространение прекращения огня на Черное море. Зеленский и Трамп согласились, что это может быть первым шагом к полному завершению войны и обеспечению безопасности.

Зеленский «был признателен за лидерство» Трампа и подтвердил свою приверженность полному прекращению огня, сказано в заявлении.

Трамп также обсудил украинское электроснабжение и атомные электростанции. Он сказал, что США могли бы быть очень полезны в обеспечении работы этих станций. Если бы США владели этими станциями, это было бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры, заявили Уолц и Рубио.

Зеленский также поблагодарил Трампа за гуманитарные усилия, в частности, недавний обмен военнопленными. Трамп также спросил Зеленского о детях, «пропавших в Украине во время войны, в том числе похищенных», и пообещал работать с обеими сторонами, чтобы обеспечить возвращение этих детей. Они согласились, что все стороны должны работать над обеспечением работы прекращения огня.

Президенты отметили позитивную работу своих советников и команд и поручили продолжать переговоры по техническим вопросам для расширения частичного прекращения огня как можно быстрее. На следующих встречах команды могут согласовать все необходимые аспекты для достижения продолжительного мира, сказано в заявлении.

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