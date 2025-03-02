ВСУ нанесли контрудар под Покровском 1 2.03.2025, 17:33

3,936

Украинские воины зачистили армию РФ у села Удачное.

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» провели успешную зачистку российских укреплений у села Удачное на Покровском направлении, тем самым укрепив позиции Сил обороны Украины. По данным пресс-службы полка, украинские бойцы получили задание зачистить два вражеских блиндажа, но российские войска в панике покинули позиции без боя, не выдержав натиска штурмовых групп.

Опубликованные видео подтверждают, что бои велись за железнодорожные пути, где после стремительного удара оккупанты были вынуждены бежать, оставив укрепления. Взятие этих позиций дало значительное тактическое преимущество украинским войскам в районе Удачного.

«Министерство обороны РФ заявляло, что Котлино полностью под контролем России, но это ложь. Они потеряли это село и сейчас отчаянно пытаются вернуть его. Бои за Удачное, Котлино и Соленое продолжаются, но полк «Скала» методично выбивает врага и продвигается вперед», - сообщили в подразделении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com