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Трамп объявил о создании крипторезерва США

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  • 2.03.2025, 20:04
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Трамп объявил о создании крипторезерва США

Президент США перечислил три криптовалюты, которые войдут в резерв.

Дональд Трамп объявил, что намерен создать в США государственный резерв криптовалют. Такое сообщение президент опубликовал в соцсети Truth Social в воскресенье, 2 марта.

Трамп сослался на собственный указ о цифровых активах (Executive Order on Digital Assets). Этот документ он подписал 23 января, вскоре после вступления в должность. В тексте указа на сайте Белого дома упоминаются криптовалюты, но ничего не сказано о каком-либо резерве.

В указе говорилось о создании рабочей группы по цифровым активам (Working Group on Digital Asset Markets), которую возглавит специальный советник президента по искуственному интеллекту и криптовалютам. В нее также вошли министр финансов, генпрокурор, министр торговли, министр внутренней безопасности США, несколько помощников президента и ряд других чиновников. Именно эта группа теперь должна создать крипторезерв, сообщил Трамп 2 марта.

«Крипторезерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена, поэтому мой указ о цифровых активах поручил президентской рабочей группе двигаться вперед к стратегическому крипторезерву, - заявил республиканец - Я позабочусь о том, чтобы США стали криптостолицей мира».

Трамп перечислил три криптовалюты, которые войдут в крипторезерв США. Это XRP от платформы Ripple, токен SOL от сети Solana и ADA от платформы Cardano. Курс всех трех тут же резко взлетел в цене на 10-35%. Неизвестно, предполагается ли включение в госрезерв США еще каких-либо криптовалют. Но после слов Трампа подорожали и другие из них, в том числе биткойн.

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