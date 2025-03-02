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Глава Еврокомиссии анонсировала план перевооружения Европы

  • 2.03.2025, 20:54
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Глава Еврокомиссии анонсировала план перевооружения Европы

План будет представлен в ближайшие дни.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к перевооружению стран Европы и пообещала представить соответствующий план в ближайшие дни. С такими словами политик выступила в воскресенье, 2 марта, после саммита по Украине в Лондоне, передает DW.

Переговоры с лидерами стран Европы она назвала «хорошей и откровенной дискуссией». По словам фон дер Ляйен, Украине нужны «всеобъемлющие гарантии безопасности», чтобы поддержать ее экономику и армию.

«Нам необходимо срочно перевооружить Европу, - цитируют главу ЕК агентство Reuters и газета Guardian. - После долгого периода недоинвестирования сейчас крайне важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это ради безопасности Европейского союза. В геостратегической среде, в которой мы живем, мы должны готовиться к худшему, и поэтому усиливать оборону».

Фон дер Ляйен высказалась и о возможном изменении налоговой политики ради роста трат на оборону. «Государствам ЕС необходимо больше фискального пространства для резкого увеличения расходов на оборону», - сказала она. По ее словам, Еврокомиссия предложит соответствующий план на саммите ЕС в Брюсселе 6 марта.

На вопрос о диалоге с США фон дер Ляйен ответила: «Мы готовы вместе с вами защищать демократию и принцип верховенства права, согласно которому нельзя нападать, запугивать своего соседа и менять границы силой».

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