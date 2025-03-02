Ученые с помощью технологий воссоздали внешность Моцарта 2.03.2025, 22:38

Черты лица знаменитого композитора оставались загадкой несколько столетий.

Современные технологии дают человеку уникальную возможность, которой исследователи рады пользоваться.

Недавно ученый из Бразилии Сисеро Мораес с помощью 3D-моделирования смог пролить свет на загадку, которая скрывалась от человечества несколько столетий.

Мужчина воссоздал прижизненную внешность Моцарта, используя череп австрийского композитора.

Ранее ничего подобного не делали. Конечно, портреты классика существуют, однако на каждом из них он отличается. Теперь же появилась возможность взглянуть на то, как в свои лучшие годы выглядел музыкант.

При воссоздании внешности Моцарта специалисты объединили несколько научных методов. Они использовали маркеры толщины мягких тканей, чтобы показать черты лица.

Также были спроектированы нос, уши и губы. Данные основаны на измерениях, проведенных у сотен взрослых европейцев. После этого ученые применили анатомическую деформацию, подогнав голову виртуального донора под параметры черепа Моцарта.

Кроме того, ему подобрали прическу и одежду, а затем представили финальный вариант.

К сожалению, утверждать точно, что этот был череп именно Моцарта, нельзя. Дело в том, что композитор был похоронен в братской могиле, а через 10 лет могильщик, помнивший место захоронения, выкопал оттуда череп. Возможно, он принадлежал композитору, хотя доказать это невозможно.

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