Бои в Белгородской области РФ идут сразу в трех районах

Бои в Белгородской области РФ идут сразу в трех районах4
- 20.03.2025, 8:53
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ВСУ удалось продвинуться вглубь России.
Украинские силы продвинулись в Белгородской области РФ. Кадры с геолокацией от 18 и 19 марта зафиксировали продвижение ВСУ к югу и юго-западу от Демидовки, пишет «Диалог.UA».
При этом Z-канал «Рыбарь» утверждает, что украинские силы продвинулись к юго-западу от Графовки. Аналитики из Института изучения войны сообщили о ситуации на Белгородчине и в Курской области за прошедшие сутки. Еще 18 марта пресс-служба Минобороны РФ заявила об успешном отражении атаки ВСУ в районе Демидовки и Прилесья. Многие Z-каналы также подтвердили, что 18 и 19 марта бои шли в районе Демидовки, Графовки и Прилесья.
Канал «Рыбарь» утверждает, что украинские силы сохраняют все свои позиции вдоль границы Сумской и Белгородской областей.
Z-каналы сообщают, что бои против ВСУ на Белгородчине ведут подразделения 40-й бригады морской пехоты ВС РФ. В Курской области российская армия продолжает попытки полностью выбить ВСУ из региона.
Российские военные корреспонденты сообщают об атаках в районах Гоголевки, Олешни, Гуево, Горналя (Курская область) и Басовки (Сумская область).