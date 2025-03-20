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CNN: Трамп изменил позицию в отношении Зеленского

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  • 20.03.2025, 11:00
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CNN: Трамп изменил позицию в отношении Зеленского

Американский лидер с неожиданным оптимизмом прокомментировал телефонный разговор с президентом Украины.

Президент США Дональд Трамп, похоже, ослабил свою резкую позицию в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Возможно, это произошло из-за «более льстивого тона» украинского лидера, пишет CNN.

Во время часового телефонного разговора 19 марта Трамп согласился помочь найти жизненно необходимое для Украины оборудование противовоздушной обороны в Европе. А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США будут продолжать предоставлять Украине военную помощь и разведывательные данные.

Это важно, потому что Трамп прекратил такую помощь, чтобы заставить Киев обсудить его 30-дневный план прекращения огня. И это редкий упрек Путину, который поставил прекращение военных и разведывательных ресурсов США для Украины условием присоединения к процессу завершения войны.

«Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился примерно один час. Значительная часть обсуждения базировалась на вчерашнем звонке с президентом Путиным, чтобы согласовать Россию и Украину с точки зрения их запросов и потребностей. Мы очень идем по пути», - написал Трамп вчера в Truth Social.

В то же время издание пишет, что положительная оценка Трампа этого разговора была «почти абсурдно оптимистичной». Но это лучше, чем несколько недель назад, когда он называл Зеленского «диктатором».

«После его звонков с Путиным и Зеленским мечта Трампа о мирном соглашении кажется такой далекой, чем когда-либо. И все-таки, если вся драма этой недели каким-то образом станет началом настоящего толчка к достижению справедливого и постоянного урегулирования, Трамп докажет, что сомнения в нем напрасны», - подытожило издание.

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