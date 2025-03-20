«Тема Запорожской АЭС возникла у Трампа неспроста» 20.03.2025, 15:46

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Владимир Фесенко

Политолог подвел главные итоги «телефонной дипломатии» президента США.

Президент США Дональд Трамп заявил о фантастических разговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским правителем Путиным.

Если отбросить присущую президенту США стилистику, что остается в сухом остатке после этих переговоров? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— В сухом остатке мы видим предварительную договоренность о частичном перемирии по объектам энергетической инфраструктуры. Однако по американской версии (и Украина это поддерживает) речь должна идти о прекращении ударов по всей инфраструктуре.

Собственно, главный сухой остаток — продолжение переговоров о прекращении огня. Каких-то других значимых результатов у этого разговора не было и, судя по всему, тем, по которым стороны не договорились, было гораздо больше.

Трамп упоминал тему Запорожской АЭС, но российская сторона этого не подтверждает. Расхождения между российской и американской версиями про содержание разговора показывают, что было немало предложений и претензий Путина, на которые американская сторона не ответила. Но, видимо, ключевая идея Трампа — достаточно быстро договориться о полном прекращении огня — также не получила подтверждения со стороны Путина.

Обе стороны согласились продолжать переговоры, что и является главным результатом договоренностей. На самом деле этот разговор показал различия интересов Трампа и Путина.

Трамп хочет быстрого мира путем прекращения огня, а Путин хочет добиться капитуляции Украины, поэтому он заинтересован в продолжении войны либо в том, чтобы принудить Украину хотя бы к частичной капитуляции, признанию своих требований через давление Трампа. Этой цели Путин не достиг, но усилия свои продолжает.

— Вчера в разговоре между Зеленским и Трампом возникла Запорожская АЭС. Это идея самого Трампа? Или какой-то пас со стороны Путина?

— Путин вряд ли заинтересован что-то отдавать, наоборот, он хочет легализовать то, что захватил в Украине. Ему мало просто прекращения огня, факта того, что оккупированные территории останутся под контролем РФ.

Он хочет легализации, чтобы Украина согласилась на признание российского статуса над оккупированными и аннексированными территориями. На что Украина, конечно же, не соглашается. Об этом сказал и президент Зеленский, и другие представители украинского государства. Здесь одно из главных противоречий в переговорном процессе.

Тема Запорожской АЭС обсуждается давно, как минимум с прошлого года, когда начали обсуждать и публично, и в закрытом режиме статус Запорожской АЭС, вопросы энергетической и ядерной безопасности. Украина эти вопросы поставила еще в 2022-ом году. Но по Запорожской АЭС, по разным данным, переговоры в том числе по линии МАГАТЭ, начались в прошло году. Официальных подтверждений таких консультаций не было, но слухов много.

Судя по всему, тема Запорожской АЭС возникла у Трампа неслучайно. Один из украинских депутатов продвигал в США идею совместного использования Запорожской АЭС. Якобы это он предлагал и Трампу, и Илону Маску через посредников, чтобы Запорожская АЭС (крупнейшая АЭС в Европе) стала таким энергетическим хабом для майнинга криптовалют, а также для искусственного интеллекта.

Возможно, эта идея заинтересовала Трампа, его окружение. Трамп, который очень падок на такие экстравагантные бизнес-проекты, наверняка этим заинтересовался, поскольку тема Запорожской АЭС в его высказываниях звучит в контексте получения прав США.

Трамп, видимо, предлагает такую схему: помочь вернуть Запорожскую АЭС, но тогда США должны получить права собственности (непонятно, полностью или частично). Сама по себе эта сделка (как и с редкоземельными металлами) выглядит очень неоднозначно. Здесь опять проявляется хищнический инстинкт Трампа. Он не просто хочет вести переговоры о мире, он еще хочет на этом и заработать, получить дополнительные активы.

Не удивлюсь, если и права на Запорожскую АЭС могут рассматриваться как часть несуществующего долга Украины перед США. Это то, что Трамп навязывает общественному мнению.

Я пока скептически отношусь к этой сделке. Во-первых, сильно сомневаюсь, что Путин отдаст Запорожскую АЭС. Во-вторых, эту сделку надо как-то оформить. Каким образом? Пока сложно сказать, но очевидно, что у Трампа есть интерес к этому активу. Он и Гренландию, и Канаду рассматривает как потенциальный актив.

К сожалению, история с Запорожской АЭС наглядно показывает двойственность намерений Трампа в отношении Украины.

С одной стороны, он как бы хочет помочь завершению войны, что само по себе очень значимо для нас. С другой же стороны, явно хочет поживиться на Украине, которая сейчас зависит от США. Трамп хочет использовать эту зависимость для получения части украинских ресурсов.

— Есть ли шанс у этих переговоров выйти на какие-то конкретные результаты?

— Шансы есть, но пока очень неопределенные. Дело в том, что Путин явно хочет сохранить переговорную перспективу с Трампом, договориться с ним. Мотивы у них разные. Трамп хочет договориться с Путиным, но для нас в данном случае важна именно мотивация Путина.

Для того, чтобы выйти на какую-то более значимую, широкую договоренность с Трампом, Путину надо согласиться на прекращение огня в Украине.

И вот тут дилемма для Путина: он хочет и Украину добить (или хотя бы добиться капитуляции), а для этого надо продолжать войну, и одновременно с этим ему очень важно договориться с Трампом.

Возможен компромиссный вариант. Не исключаю, что с определенными оговорками, дополнительными требованиями, которые он выдвигает, Путин может согласиться на прекращение огня (тем более на 30 дней), при этом он сохраняет возможность давления на Украину через переговорный процесс, Трампа.

Другое дело, что те условия, которые он выдвигает, в частности прекращение зарубежной военной помощи для Украины, неприемлемы. Украина на это не согласится, как не согласятся как минимум и европейские партнеры. На счет Трампа тут сложнее сказать.

Думаю, что решающий фактор, который будет влиять на возможность более-менее устойчивого прекращения огня, — это военная ситуация. Если российские войска будут продолжать наступательные действия, то вероятность соглашения о прекращении огня будет снижаться.

Если же военная ситуация стабилизируется, удастся остановить наступательные действия российских войск не только на границе Сумской и Курской области, но и на Востоке Украины, тогда вероятность подписания соглашения о прекращении огня будет более высокой.

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