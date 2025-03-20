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Бойцы ВСУ взяли россиянина в плен с помощью шоколадки

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  • 20.03.2025, 20:32
  • 3,336
Бойцы ВСУ взяли россиянина в плен с помощью шоколадки

Видео.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины использовали неожиданную стратегию для взятия в плен российского солдата. Для этого военным понадобилась шоколадка.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление третьей отдельной штурмовой бригады.

Как сообщают в пресс-службе Третьей штурмовой, когда российский солдат увидел, как от сбросов летят головы его соратников, он начал просить помилования.

«Так, вместо боеприпаса получил шоколадку, инструкцию и двинулся за «птичкой», - сообщили военные.

Дрон вывел оккупанта на украинские позиции, где его задержали и взяли в плен.

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